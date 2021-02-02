十銓科技與消費者一同歡喜迎接農曆牛年，於春節期間特別針對國內各大銷售平台及通路推出不一樣的新春驚喜，除了十銓各明星產品有超激優惠值得入手之外，也舉辦購買即贈活動，消費者將有機會獲得於開春才推出的3D抗臭電競風格口罩及十銓科技T-FORCE 獨家LOGO潮T，讓我們一起穿新T戴新「罩」！

為感謝長期支持的消費者，在蝦皮十銓官方旗艦館提供指定品項的超激優惠，即日起到2月17日，享有最低36折起的優惠品項，包含獨特鷹眼設計的NIGHT HAWK RGB、及榮獲許多設計大獎的XCALIBUR RGB特仕版電競記憶體等明星商品；此外2月10日至2月21日期間，全館商品更享有最低6折起的好康優惠。

今年十銓科技一次推出三種購買即贈活動，即日起凡在知名電商平台PCHOME 24H及MOMO線上購物，購買十銓T-FORCE電競系列任一產品，即送消費者限量T-FORCE潮T，讓你走在電競潮流尖端。另預告開學季活動自2月18日起，在此雙平台上購買T-FORCE系列產品的玩家們，除能以89折的價格購入外，購買任一T-FORCE電競記憶體或SSD再贈T-FORCE 3D抗臭電競風格口罩一個，限時限量送完為止。

喜迎金牛年，十銓科技也再度與國內知名電腦DIY通路「原價屋」攜手合作，自2月5日起，凡購買TEAM及T-FORCE全系列任一產品，即贈送T-FORCE 3D抗臭電競口罩，今年十銓科技特別規畫眾多限量好禮大方送，歡迎與十銓一同秀出自我的電競態度。

(工商 )