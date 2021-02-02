中信證券繼協助綠能風電大廠永冠-KY（1589）成功在資本市場募集新臺幣15億元可轉債，再一次力挺國家政策，2021年1月28日與中信造船簽署上市櫃輔導契約。

中信證券指出，在政府大力推動國艦國造浪潮下，攜手中信造船邁向資本市場，期待吸引更多優秀人才投入造船產業，更善用資金壯大企業規模，承接更多國際級船艦，提升台灣在地打造船艦於世界各地港口海洋之能見度。

中信證券指出，中信造船技術工藝精湛，從船體設計、零件製造、建造組裝到後續的船舶維修保養等一條龍式生產，近年配合政府國艦國造政策，海巡署及海軍艦艇陸續汰舊換新、造修合一，中信造船以多元化船舶建造技術及長年維修經驗獲得國家肯定，承接許多國艦國造專案，承作的海巡署巡防艦艇安平艦已於2020年12月交船，顯見不論是傳統船隻、高級豪華遊艇或國家級軍艦，中信造船皆可承作，訂單能見度高，未來營運成長可期。

中信證券指出，中信造船位於高雄市旗津區，自1973年成立至今近50年，建造超過600艘船舶艦艇，資本額新臺幣6.13億元，總裁韓碧祥從港務局當學徒開始學習造船技術，一路從漁船建造到公務船、客船、拖船、貨輪、遊艇、軍艦等各式鋼鋁船舶，是國內營收最高的民營造船廠，以卓越技術和品質獲得國內外船東肯定及客戶讚賞，並培養出國內許多擁有造船技術的專業優秀人才。中信造船建造的著名船隻有李安執導電影「少年Pi的奇幻漂流」中搭載主角的船隻、時尚精品品牌LVMH集團總裁豪華遊艇、往返臺灣馬祖的交通船「臺馬之星」。

中國信託證券深耕資本市場，擁有豐富輔導國內外企業上市櫃成功經驗，2020年12月輔導市值百億的安普新（6743）上市，更因此榮獲臺灣證券交易所頒發「活絡經濟獎-IPO籌資金額」、「活絡經濟獎-IPO市值」兩項大獎，肯定中信證券對資本市場上所付出之重大貢獻。

(工商 )