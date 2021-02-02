中鋼(2002)本周一開出3月內銷盤價續漲，開月盤的熱軋已連續9個月上漲；整體第一季鋼價大漲，鋼廠上下游均可望受惠，第一季本業獲利比上季增長可期。中鋼領軍，鋼鐵股漲多於少。

中鋼昨日開出的3月份內銷鋼品盤價全面上漲，平均調幅為2.5%，為連續第九個月調升盤價。大陸寶鋼等主力鋼廠已陸續開出3月份盤價，皆以平高盤開出，中鋼低於國際行情，因此隨勢續漲。

展望今年第一季，中鋼內銷鋼價逐月調升，中鋼今年第一季鋼品價格漲幅較第四季明顯提升，並有低價的原物料庫存，受惠產品價格走揚，中鋼今年首季營收、獲利再較第四季大幅增長可期。

中鴻(2014)預定本周前開出3月內銷盤價，隨著中鋼3月盤價續漲，可望帶動中鴻跟進開出高盤，亦挑戰連續第9個月上漲。

位居下游的鍍面大廠燁輝(2023)也可望跟進再漲3月盤價。燁輝1、2月隨勢調漲內外銷鋼價，營運持續受惠，因應1月及2月內外銷接單滿檔，包括冷軋、鍍鋅及烤漆產線於春節假期期間都不停產。

中鋼第一季內銷盤價逐季上調，包括流通大廠新光鋼(2031)、鍍面大廠盛餘(2029)產品報價也是向上的格局，第一季鋼鐵上下游均受惠鋼市榮景，本業獲利再比上季增長可期。

(時報資訊)