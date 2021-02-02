記憶體廠宇瞻(8271)發表最新軍規抗摔行動硬碟AC732，通過耐重壓達4,000KG測試，以及IP68防塵防水、抗震等防禦功能，外型時尚設計打破軍規硬碟的強硬風格，採用USB 3.2 Gen 1高速傳輸介面，配備超耐用USB Type-A母座，容量最高達5TB，適合重視資料保護與大容量儲存的商務人士。

後疫情時代遠距工作盛行，儲存裝置已成為現代人分享與備份資料的工具，宇瞻科技為軍規硬碟產品線再添新力軍，推出業界最高規格耐重壓4,000KG的極致商務品味款AC732 USB 3.2 Gen 1軍規抗摔行動硬碟，打破一般傳統軍規硬碟的硬派風格，採用沉穩的鋁合金與領帶夾意象打造高質感商務氣息，更兼具五大防護，包括耐重壓、通過美國軍規落摔測試、IP68防塵、防水、抗震的嚴苛認證。

AC732闇岩黑顏色經典低調，宇瞻設計團隊以紳士西裝的領帶夾做為設計靈感，讓視覺焦點著重在產品中間的領帶夾造型，展現簡潔亮眼的商務印象。

宇瞻定調2021年品牌主軸為「專注價值提升，共創服務加值」，滿足除消費者儲存需求外更在乎加值效益。故AC732商務優雅外型下，同時實現軍規硬碟堅硬剛強的五大防禦：耐重壓、抗摔、防水、防塵、抗震。AC732通過4,000公斤的耐重壓測試，相當於承受裝甲車殘酷輾壓也能安然無損。

(時報資訊)