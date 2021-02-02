癌友福音，健保署今天宣布多款救命新藥，包括治療黑色素瘤的雙標靶藥物、三陰性乳癌的口服標靶藥，以及最新用於預防成人偏頭痛的單株抗體新藥，最快3月起納入健保給付。

衛生福利部中央健康保險署上午發布新聞稿指出，健保署「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」日前通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，包括治療黑色素瘤、三陰性乳癌、前列腺癌、多發性硬化症、偏頭痛等的新成分新藥納入給付，另有抗黴菌劑、用於抗藥性細菌治療的抗生素新藥等都納入給付。

這次納入給付的藥物中，最新的是治療黑色素瘤的藥物，健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰上午接受記者電話聯訪時表示，BRAF是皮膚黑色素瘤最常見的致癌基因之一，根據臨床資料，台灣BRAF突變的黑色素瘤病人，高達8成以上為V600E突變。

黃兆杰說，考量雙標靶藥物合併使用的效果，的確比單一標靶藥物來得好，因此藥物共擬會議決議將治療BRAF V600突變的雙標靶藥物納入健保給付，可用於治療無法切除或轉移性惡性黑色素瘤，以及惡性黑色素瘤病人術後輔助治療；此藥納入給付後，第1年預計將有32人受惠，藥費支出約新台幣6730萬元，到了第5年每年約67名病患受惠，藥費支出約1億4976萬元。

不只如此，乳癌也將有新藥納給付，黃兆杰指出，繼去年11月健保首次給付三陰性乳癌口服標靶藥，這次也同意給付第2款口服標靶藥，用於治療BRCA1/2基因突變、接受化療失敗的三陰性乳癌，增加用藥選擇，預計5年內每年將有約40多至50多名病患受惠。

黃兆杰指出，這次也將用於預防成人偏頭痛的單株抗體新藥納入給付，效果與先前開放的肉毒桿菌治療差不多，預計5年內每年將有約400多至900多名病患受惠。

除此之外，健保署也核准治療癌因性疲憊症的新成分新藥，是全球第一個上市的藥品，預計每年將有500多名病患受惠。（編輯：張雅淨）1100202

(中央社)