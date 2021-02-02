英國國際貿易大臣特拉斯昨天與日本經濟再生擔當大臣西村康稔、紐西蘭貿易及出口部長歐康納舉行三方部長會談時，正式表態英國申請要求加入CPTPP。外交部發言人歐江安今天表示，我方樂見CPTPP正式啓動新會員加入的機制，這也會提供我們加入的契機，我國政府會在最有利時間點與最佳條件下正式提出申請。

歐江安說，新的會員國要加入CPTPP必須跟原成員國互動諮商才能提出申請，並經過執委會依據相關國家協商結果，決定是否成立工作小組進行入會審查，我方要提出加入的話，也會依循上述程序進行，由行政院經貿談判辦公室會透過管道與駐外館處進洽後續程序。

歐江安指出，推動加入CPTPP為我國重要的政策，且將與我國長期產業發展及國際經濟連結息息相關。我國的入會準備工作在經過國內外各單位的共同努力及多方接洽下，各成員國均已清楚瞭解我國申請加入CPTPP的意願、決心及準備情形，對我國推案也持正面態度。 目前我國與會員國的工作階層細部討論及諮商工作正密切進行中。政府將在最有利時機點與條件下，正式向CPTPP提出申請。

至於核災地區食品進口會否影響台灣加入CPTPP？台灣日本關係協會秘書長郭仲熙坦言，這是台日之間重要經貿問題，根據CPTPP的高標準貿易自由化必須要克服的貿易障礙，必須要符合這樣的精神才能進一步跟其他成員國諮商。

(中時 )