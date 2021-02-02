台積電子公司世界先進副總劉啟光驚傳因主動脈剝離猝逝，去年9月藝人小鬼黃鴻升也遭同一疾病奪命，心血管專科醫師表示，天氣變化、溫差過大是導致主動脈剝離的最大主因，典型症狀為前胸到後背撕裂般劇痛，致死率達45％，往往發作當下即死亡。

國泰醫院心血管中心部主任侯紹敏說，主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，若主動脈剝離，會造成全身血液供應問題，導致器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病。

台北立巿聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，溫差過大會導致血管劇烈收縮，而人的血管分三層，若三層血管收縮的程度不一，加上本身有血管硬化或狹窄等問題，就很容易造成血管破裂，導致主動脈剝離。

侯紹敏指出，一般來說主動脈剝離典型症狀為前胸到後背撕裂般劇痛，和心肌梗塞是胸痛並延伸至手臂或下巴，甚至胃痛略有不同。

江碩儒指出，導致主動脈剝離等心血管疾病的主要危險因子是三高，包括高血壓、高血糖、高血脂，另外家族病史也是重要因素；近年隨著飲食西化、作息改變，罹患心血管疾病的年齡層大幅下降，20年前臨床判斷心血管疾病的年齡平均是50到55歲，如今已降至40歲，甚至30幾歲心肌梗塞也並不少見。

侯紹敏說，除了三高外，先天主動脈狹窄及馬凡氏症候群也是誘發主動脈剝離的原因，症狀為突發性的劇烈胸痛、呼吸困難、休克暈厥等，特別提醒三高病人應規律用藥控制疾病，如出現這些症狀應盡快就醫，特別是天氣太冷或太熱等氣溫變化大時，更要留心注意。

(中時新聞網)