從事殯葬業的42歲方姓男子，去年10月6日被有長期宿怨的男子郭士頤，在台南市立殯儀館「行刑式」開槍打中頭部後，直到去年12月9日在醫院過世。台南地檢偵查終結後，2日依殺人、槍砲彈藥、恐嚇等罪提起公訴。

檢方指出，2018、2019年間，46歲被告郭士頤，在台南市忠義路某PUB內，以新台幣6萬元購得具殺傷力的仿金牛座改造手槍，以及具殺傷力的金屬子彈17顆。

由於他與方男都從事殯葬業，先前還曾因他祖母的喪禮承攬事宜發生糾紛，於是在去年10月6日中午12時許，找來王姓男子陪同到台南市立殯儀館，由郭持裝有子彈的槍枝，王男持角鐵下車找方男理論。

當時，郭男先將槍枝放置於身前包包內，後因與方男一言不合，取出槍枝並拉滑套上膛，右手持槍頂住方男左顳枕頂部擊發一槍，導致方男當場倒地，郭、王隨即駕車離去。之後，方男被送醫搶救，直到去年12月9日上午6時51分仍告不治死亡。

檢方認定，郭、王涉犯殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇致危害安全等罪嫌，今天偵結提起公訴。

(中時 )