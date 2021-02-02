◎傳民進黨將發起罷免 江啟臣說話了

全台罷免立委的聲浪四起，民進黨除聲援友軍，外傳也將提出反擊，將首要目標指向國民黨主席江啟臣，將提出「罷江」，為此2日南下屏東進行基層踏訪的江表示，會尊重人民選舉與罷免的權利。

◎瑞芳猴硐提前搶通 林佳龍宣布明雙線通車

台鐵局瑞芳-猴硐間K12＋233處去年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修已於12月14日恢復東正線單線雙向通車，西正線因岩盤滑落，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，原訂農曆春節前完成西正線搶通，在台鐵局日夜不懈搶修作業，預計可提前至2月3日完成搶修，恢復雙向通車。交通部長林佳龍今日上午第9度視察現場，當場宣布此一好消息。

◎公車道競速撞死3人 共犯判囚9年定讞

3年前男子謝亞軒與友人黃佑呈無照駕駛，又在台北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人，謝遭判刑12年確定，至於黃的部分遭最高法院發回更審，台灣高等法院更一審依無照駕駛致人死亡罪將黃男判刑9年。上訴後，最高法院駁回定讞。

◎鋒面到了 今變天驟降10度

東北季風增強，今天白天北部、宜花從昨天的26度驟降至16度，桃園以北、東半部局部地區有機會出現短暫降雨，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，表示鋒面已經到台灣，「北風再增強，迎風面就可能有點雨了！」

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(中時新聞網)