中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，他昨（1）親自出面說明，並表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣。港媒觀察到，趙少康一復出，綠營就接連動作，可見民進黨恐懼到跳起來了。

趙少康宣布重返政壇，「政媒兩棲」身分恐違黨政軍條款，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（1日）也立刻表示，如果趙少康當上國民黨主席，須出清所有中廣股份，否則最高可處200萬元罰鍰，且可連續處罰。不過，趙已表明，如果他確定要參選國民黨主席，他都會請辭包括中廣董事長及多個節目主持人。

事實上，自趙少康宣布重返國民黨並有意參選黨主席後，除了NCC「迅速反應」外，網路上也可發現綠網軍已開始帶風向，批趙少康是保守勢力，嘲諷國民黨新血原來是70歲起跳等。

對此，港媒《中評網》在今（2日）評論報導指出，從綠網軍的動作和NCC的動作來看，可看出綠營在恐懼趙少康。如果趙少康真的參選黨主席，加上和韓國瑜合作，藍軍勢力將再度集結，是民進黨難纏的對手。對綠營來說，現在最好的方法就是讓國民黨主席江啟臣出手，擋下趙少康的未來黨主席之路。

不過，值得注意的是，依《中國時報》昨（1日）披露，趙少康申請回復國民黨籍，是江啟臣擬出國民黨發展大戰略「生存、復興、壯大」其中一環。江啟臣除了親邀趙少康回國民黨，另已透過某管道與鴻海董事長郭台銘接觸，甚至洽談非黨籍的泛藍地方民代與南部泛綠人士，「團結一切可團結或合作的力量，是這套戰略的最高原則」；相關作法，江也告知前黨主席朱立倫、和韓國瑜。雖然趙公開談到韓去年9月勸他參選黨主席之事，令江團隊有點意外，但也認為不影響大戰略。

(中時新聞網)