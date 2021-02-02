(更新指數)

離封關只剩3個交易日，台股連日大漲，繼昨(1)日大漲271.78點後，今(2)日在台積電、聯發科帶動下，又上噴349.96點或2.27%，收15760.05點，惟成交量僅3067.34億台幣，年前觀望意味仍濃厚，能否在封關前重新站穩萬六大關，值得觀察。

權值股王台積電早盤曾由611元暴衝至638元，最終收漲21元或3.44%，報632元，市值重回16兆台幣以上；聯發科收漲26元或2.87%，報931元。

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封關倒數一周，台股由台積電（2230）及聯發科（2454）半導體雙雄及電動車概念股的鴻海（2317）等領軍大漲，指數如猛虎出柙般，指數繼1日大漲271點之後，今（2）日再狂飆逾400點，二日大漲700點，推升指數直攻15,800點關卡，蓄勢再向萬六大關前進。

台股今天開高走高，至近午盤時指數狂漲400多點，指數也重新攻上15,800點，光是台積電一檔就貢獻指數225點，聯發科及鴻海也各推升指數20點漲點，此外智慧機械的上銀及聯電、日月光投控、南亞、長榮、富邦金、台塑化等集各電子、金控、傳產龍頭權值股等，都齊力大漲，推升指數奮力大漲。

(工商 )