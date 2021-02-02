學者專家運用人工智慧（AI）推估，2021年房市走勢可期，儘管2020年底政府陸續調控房市，但影響相對輕微，預料2021年房市趨勢，第一季買氣可能觀望，但第二季氣勢將會回來；未來房價，呈上漲格局不變。

屏東大學不動產經營學系副教授楊宗憲表示，根據歷年建照和使照核發戶數、及2020年將近16萬戶的請照量，可看出，建商心態明顯看多房市。

各房價指數也顯示，未來房價呈上升格局。

交易量方面，年底央行管制措施對房市影響，仍相對輕微，估計2020年建物買賣移轉棟數將達32.5萬棟。

楊宗憲表示，至於眾所矚目後疫情時代房市的趨勢，在低利環境，新台幣匯率升值吸引全球熱錢進入台灣，台股日前突破萬六，台商資金回流激勵房市需求之下，預料第一季可能略顯觀望，但快的話、第二季開始，氣勢又會回來。

不過中長線趨勢，學者預期，「少子化」將導致全台2022年起的12年，每年平均減少住宅需求約1萬戶，但「高齡化」將使得「大換小」換屋需求興起。

(工商 )