全球多個國家已開打新冠肺炎疫苗，台灣購買疫苗狀況不明，讓國人等得好著急。對此，胸腔重症醫師蘇一峰說，疫苗買得快不快固然重要，但他揭2個原因才是施打率的關鍵。

蘇一峰在臉書上發文，特別點名英國政府不講武德，明明人口六千多萬卻超買了4億支疫苗，換算下來，等於英國人平均一個人可以打到六、七隻疫苗，但台灣的疫苗卻少得可憐！

不過，蘇一峰也指出，買疫苗不等於打疫苗，加拿大、美國、英國是最會下疫苗訂單的大國，但他們的施打率卻令人驚訝，與購買數量根本不成正比！反倒是阿拉伯小國非常積極，以色列和阿拉伯的施打成績完全輾壓歐美。他指出，打疫苗買得快不快固然很重要，國內疫情嚴重度與民族性才是施打率的關鍵！

有住美國的網友po出接種單，透露打過疫苗的心得說，自己已打完兩劑了，曾出現發燒、暈眩症狀，但現在好多了，比較持續的是全身關節的痠痛，他提醒台灣不要酸葡萄心理，把Pfizer vaccine（輝瑞疫苗）妖魔化。

網友留言認同蘇一峰的看法，「買不等於打，打也不等於有免疫力。有打過10幾天一樣得Covid19,有些人天生就是打疫苗沒反應，沒有經過titer test，沒有人知道抗體力價，口罩酒精及隔離保持社交距離依然是最好的防疫方案。」

歐美國家佔研發、經濟優勢，可以大手筆囤貨，但有人預測最後結局，「歐美有很多人不相信疫苗，所以我認為他們到最後會浪費掉很多疫苗」。

(中時新聞網)