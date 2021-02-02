有的人可能是不婚族，但總會有機會參加婚禮，「紅包包多少」多年來一直是熱議話題，日前網路作家黃大米曾爆有知名女主持人參加喜宴包1600卻帶全家人去吃，但事實上錢多錢少可能還是小事，有些客人的行為真的很要不得，女星劉雨柔就分享邀了某女藝人來參加她的婚宴，對方光是座位要求就改了4次，最後還大鬧新娘休息室，她吐露對方包紅包的價碼時，眾人都傻眼。

劉雨柔作客《11點快炒店》，聊到喝喜酒話題，透露2018年辦婚宴時，就遇到超級難纏的天兵，她表示喜帖沒亂炸，只邀真正有交情的人，而且自己個性很要求完美，所以每個細節都親力親為安排並確認，像是排座位這種難事，劉雨柔會確定每一桌的成員都是彼此相識且有話聊的，甚至會照輩分排，就是希望大家都能開心，沒想到問題就出在這裡。

在婚禮最忙的階段，該女藝人突然私訊劉雨柔，問她座位排好了沒？想知道自己當天坐哪裡，劉雨柔表示婚宴她都是親力親為，非常忙，但還是抽空回應了女藝人的要求，傳了座位表過去，沒想到對方竟說那桌的她都不熟，讓劉雨柔納悶：「在我心中，這些都是她的好朋友」，但她還是照對方要求默默調整，但沒有特別告知對方。

沒想到過了幾天，女藝人又來跟她討座位表，結果一看新的名單又嫌輩分不對，說自己跟晚輩坐很奇怪，還嫌被排得太裡面，比晚輩靠走道的座位還差，劉雨柔委婉問她是要換嗎？對方表示要換，於是劉雨柔又調整，但一樣沒再告知。

結果對方三度來要座位表，該名女藝人竟說這回同桌的有個藝人很會搶版面，說對方每回參加婚宴都會有一堆新聞，自己不想跟她同桌免得捲入風波太危險，就換了第4次，她看了又有意見，說同桌某人很摳，「每次去人家婚禮都會打包人家的菜，我坐這桌一定會吃不飽」。

到了婚宴當天，有某個大哥跳過準備的酒單，開了需要另外付費的啤酒，服務生有來問劉雨柔，她覺得畢竟是長輩，所以OK，沒想到那個女藝人竟然發現後跑到新娘休息室鬧，說為何那個大哥可開啤酒，她不能開另一種酒，而她說的酒，是價格很貴的那種，劉雨柔委婉表示不太好，但女藝人仍是在劉雨柔忙換裝時一直鬧，讓她直呼：「我因為這個婚禮整個看清她」，眾人好奇這個女藝人紅包包多少，劉雨柔說：「真的不多，比平均桌錢還低」，讓全場都說有夠不值。

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(中時新聞網)