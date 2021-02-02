新北市男子羅煥中酒駕8次被判刑，仍死性不改，又犯第9次酒駕被逮。台北地院承審法官呂政燁認為，羅男第8次酒駕被判不得易科罰金的10月徒刑，卻仍未戒斷惡習，為免日後造成自身及其他家庭破碎，這次依公共危險罪重判1年，可上訴。

檢方起訴指出，羅煥中2020年11月21日晚間在住處飲用高粱酒，隔天早上騎車出門仍未退酒，在台北市萬華區環河南路、內江街口被警察攔檢，酒測值達每公升0.91毫克，涉犯公共危險罪。

法官呂政燁開庭發現，羅男已有多次公共危險前科，其中，第8次剛好就是他審理，他在2018年間已判處不得易科罰金的10月徒刑，羅男則在2019年4月29日縮刑期滿執行完畢，如今又再犯同類型的罪，應依累犯加重其刑。

判決理由指，羅男被論處8次酒駕罪刑，卻仍未戒斷惡習，為免羅男誤認酒駕會被輕判，或造成他日後因酒駕車禍，造成自身及其他家庭破碎，故重判1年徒刑。

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(中時 )