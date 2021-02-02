51歲「情歌教父」周傳雄，出道33年創作不少膾炙人口的歌曲，近日他參加陸綜《天賜的聲音2》時，卻被網友發現台下其中一位評委，竟是年僅22歲的歌手、「火箭少女101」成員孟美岐，讓網友看了超傻眼，直呼「時代變了」，面對外界的批評聲浪，孟美岐也發文澄清，希望節目組盡快出面解釋清楚。

孟美岐今（2日）透過工作室發出聲明，表示《天賜的聲音》是她參與的第一個音綜，從收到邀約以來，就懷著最大的熱情和尊重，積極配合節目組錄製，然而遺憾的是節目播出至今，「出現了種種低級錯誤，甚至近日周傳雄老師相關熱搜話題也累及無辜，導致孟美岐女士被無端謾罵、惡意攻擊。」

孟美岐遭誤傳擔任評審點評周傳雄。(圖／翻攝自微博)

孟美岐工作室發聲明。(圖／翻攝自微博)

工作室更澄清，孟美岐是以「常駐音樂合夥人」的身分參加錄影，並強調節目從未有過「導師」的存在，她也「從未對周傳雄老師做出任何點評」。並提到她做為新人，尊重每一位前輩，也虛心學習接受所有指教與建議。

雖然僅參與短短4期，但仍感謝節目讓她和眾多音樂人一起交流、碰撞，能夠有所成長。但對於遭到惡意影射抹黑，孟美岐方也嚴厲警告，呼籲立即刪除造謠及不實言論，並對節目組喊話：「在此敬告節目組浙江衛視天賜的聲音 ，希望盡快出具相關聲明以正視聽，否則將暫停一切與本節目相關的宣傳配合」。

《天賜的聲音》節目組回應。(圖／翻攝自微博)

而稍早節目組也發聲明，對音樂合夥人進行說明，並強調節目不是一較高下的選秀，也沒有晉級淘汰，主旨在合唱的美好，以此構建樂壇前後輩切磋、交流的橋樑，因此以歌友會形式設定音樂合夥人和飛行音樂合夥人的嘉賓位置，希望不同年齡、身分的音樂人，能找到惺惺相惜的音樂夥伴。

(中時新聞網)