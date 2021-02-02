國內結婚生育年齡愈來愈晚，根據內政部統計處資料顯示，2019年國內生育第一胎的母親平均年齡31歲，較2018年的30.9歲又微增0.1歲。不孕症專科醫師李茂盛院長憂心指出，晚婚、晚生易導致不孕。李醫師強調，35歲前是女性關鍵生育期，想當媽媽一定要及時把握。雖然茂盛醫院的生殖技術，如三代及四代AI試管能協助求子，但若尚未有生育計劃，提前「凍卵或凍胚」也是選項。

走過10年漫長艱辛求子路的游姓夫婦現身說法。游先生說，夫妻年輕時打拚工作，到29歲才想要生兒育女。但太太患子宮肌瘤，又曾因子宮外孕切除右側輸卵管，加上術後子宮沾粘，造成不孕。歷經4家醫院、8次試管都無法懷孕後，游太太38歲時來到茂盛醫院求診。

李茂盛院長表示，游太太因有多囊性卵巢症候群，經過多次集卵至80顆後，嚴格篩選7顆成為囊胚，再用第3代試管PGS技術進行染色體篩檢，選出2顆最優良的囊胚。

李醫師還注意到，游太太因患先天性高血壓，懷上雙胞胎的話，懷孕期會有高風險，因此建議將2顆囊胚分批植入。游太太先是成功生下健康女孩，3年後植入第2顆，生下健康男孩，成為兒女雙全的幸福家庭。

茂盛醫院的李俊逸醫師補充，這項技術是從培養到第5天的囊胚滋養層抽取細胞做切片，以淘汰具有異常基因之囊胚，選出健康優良的植入，降低流產率，也提升懷孕率。

茂盛醫院為全國第一間通過財團法人全國認證基金會(TAF)之醫學實驗室，了解更多助孕知識及免費講座，請上官網。

(中時新聞網)