根據周一公布的政府預測，受益於新冠肺炎疫苗推出與2020年頒布的一系列立法，美國經濟成長將「迅速」復甦，勞動力市場將較預期更快重返充分就業。

無黨派的美國國會預算辦公室（CBO）表示，預期在2021年中以前，美國國內生產毛額（GDP）將回復到疫前規模，而勞動力將在2022年反彈至疫前水準。

重要的是，CBO稱這個更為樂觀的預測，並未假設任何新的激勵措施，包括拜登總統的1.9兆美元方案。

CBO預測美國2021年實質GDP成長3.7%，未來5年平均GDP成長率為 2.6%，2021年失業率估將降至5.3%，在2024年至2025年間失業率估將進一步降至4%。2023年之後通膨率將升至2%，聯準會將於2024年中開始提高聯邦基金利率。此外，CBO並提升直到2025年的經濟展望。

最新的預測比CBO去年夏季所做的預測強勁，當時CBO預期新冠肺炎疫情將在未來10年內破壞約7.9兆美元的經濟活動。

CBO表示，上修預測是因為「經濟衰退未如預期嚴重，以及復甦的第一階段發生比預期更快、更強勁」。CBO職員並表示，事實證明企業適應政府實施之限制措施的能力比預期好，但餐旅業等某些產業仍陷入困境。

CBO雖預期未來5年的經濟將快速擴張，但基於物價上漲與消費者支出長期將趨於正常水準，快速的經濟擴張料將在之後5年放緩。在2026年至2031年間，CBO預期每年實質GDP成長率約為1.6%，並預期聯準會將允許通膨率超過其2%目標。

CBO亦對國會去年12月通過的9000億美元激勵方案提出部分分析，預估該紓困振興計畫將使2021財政年度的赤字增加7,740億美元，使2022年赤字增加980億美元。但這些措施將使2021年與2022日曆年的實質GDP平均提高1.5%。

(時報資訊)