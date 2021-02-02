過年期間拜訪親友，大家習慣帶著禮品前往，代表自己的心意和祝福，但如果送禮不小心觸犯禁忌，那就白白糟蹋自己用心準備的禮物了。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，過年送禮如果破壞習俗，只會好心辦壞事，不僅失了禮節，還會壞了人緣，注意以下4個要點，就能避免給人觸霉頭，送到心坎裡。

▍1.好事成雙

送年禮一般都是有數字上的講究，首先是送「雙」不送「單」，取好事成雙之意，也是為了圖一個吉利。所以買酒水、水果一類的禮品，數量最好是雙數為佳。但要注意避開「四」這個數字，因為「四」與「死」是諧音，多多少少會讓人覺得有些不吉利，避諱最好。

▍2.顏色喜慶

新春過年，要的就是全家人歡歡喜喜聚在一起，有一派喜慶如意的氣氛。所以，在禮品的選擇上，最好選用喜慶祥和的顏色，如紅色、金色等，特別是一些裝飾品，不要大面積為黑色或白色。雖然白色有純潔無瑕之意，但在華人傳統上是大悲與大窮顏色的代表，同樣的，黑色在一定情況下也有凶災意義。所以，過年送禮，最好要挑選有喜氣的顏色，方能喜上加喜。

▍3.禮品價值要適中

俗話說：「千里送鵝毛，禮輕情意重」，但這並不是說送禮不管對方是否喜歡，隨便選擇兩樣就可以應付了事，價值適中很重要。禮品也不可過於貴重，一來會讓對方有心理壓力，二來還會給對方回禮造成一定的經濟負擔。拜年送禮，最重要的是表達自己的心意，懂得拿捏價值的分寸，即可讓雙方都能享受到春節禮物的喜慶。

▍4.諧音字要避諱

有些物品的諧音會觸犯禁忌，不宜作為禮物送人，否則就只會鬧得雙方都不愉快，例如以下3種常見的物品，因為有不吉利的諧音，不適合當做禮物。

忌送鐘：家裡有老人家的家庭，最好不要送鐘錶一類的物品，因為「送鐘」與「送終」諧音，送人鐘就等於盼著對方離開人世。

忌送梨：許多人會買水果做為禮品，但要避免送梨子，因為「梨」與「離」同音，尤其不適合送給新婚家庭。

忌送鞋：「鞋」是「邪」的諧音，給人送鞋就等於給別人帶來了邪氣，此外，鞋子還有走散和跑掉的意思，這都是不祥的徵兆。如果確實想把鞋作為禮物在春節送出，可以在之後讓對方給自己1元，以此來表示這是一種交換，也就不存在「送邪」之說了。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)