轎車駕駛連人帶車在撞擊瞬間衝進一旁水溝，所幸駕駛無傷，酒測值為0。至於詳細肇事原因及責任，仍待警方釐清。(民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉今日凌晨發生一起死亡車禍，一名44歲龍姓Ubereat外送員騎乘機車時，不慎在路口與一台轎車碰撞，因撞擊力太強大，外送員遭噴飛數百米遠的水溝、頭部重創當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；事故轎車也在撞擊瞬間衝進一旁水溝，所幸21歲劉姓駕駛無大礙。至於詳細肇事原因及責任，仍待警方釐清。

警方表示，今天凌晨龍男騎乘機車由北往南行經慶豐四街，劉男駕駛自小客車由西向東行經慶南三街，未料雙方在路口發生碰撞，因撞擊力道強大，龍男頭部重創，送往醫院急救傷重不治，酒測值仍待檢測，劉男自小客車門整個凹陷，一半車身落至水溝，出動拖吊車才將其吊上路面，所幸無受傷，酒測值為0。

劉男向警方供稱，自己當時剛吃完消夜準備開車返家，行經入口時，雙方閃避不及，撞擊後汽車整個失控，連人帶車被撞落進一旁水溝。然而，車禍現場為無號誌路口，警方說，機車為主線道，轎車則是支線，雙方行駛到路口，依規定轎車應該禮讓機車主線先行，至於詳細肇責仍待釐清。

據了解，龍男當時衝撞上汽車駕駛座車門後，因為撞擊力太強大，安全帽當場彈飛，且人撞落至100多米遠水溝內，送醫前已無呼吸心跳，且其機車上還貼有「多賺點錢」標語。

(中時 )