一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天開幕，共有來自19個國家318位學生的176件優勝作品進入決賽。不過因為疫情影響，國外參賽師生需進行線上形式評審。

今年參加「台灣國際科學展覽會」的選手，分別來自美國、日本、菲律賓、新加坡、南非、瑞士、泰國、尼泊爾、澳門、俄羅斯、伊朗、土耳其、烏克蘭、突尼西亞、巴西、墨西哥、馬來西亞、印度、埃及與中華民國等19個國家。

台灣國際科學展覽會今年邁入第20年，除了競賽外，更注重國際間的交流與分享，科教館館長劉火欽表示，「台灣國際科學展覽會」(TISF)是台灣中學生最重要的國際科學賽事，每年此時，來自全球最優秀的中學生都齊聚於此，分享各自的專題研究成果。

教育部政務次長蔡清華也特別出席開幕典禮勉勵參與的青年學子：「今年因全球疫情影響國外參賽者調整為線上評審，但國內的師生只要符合防疫相關規定就可以前來參與科學競賽，我們也將盡全力進行所有的防範，相信大家可以安心參與這一周的活動。」

今年台灣國際科展特別邀請到中央研究院院士江安世擔任大師講座講師與談「未來腦科學」議題。江安世以果蠅為腦部神經研究的模動物，是台灣第一位神經科學研究獲刊《Cell》期刊的學者，學術表現卓越。

江安世指出，腦科學發展至今只有短短一百多年，腦的基本結構是細胞，細胞與細胞間如何交談，是腦科學領域關心與研究的重點，現已知腦細胞會釋放神經傳導物質、也有接收傳導的物質，以及電位傳導、還有製造釋放的蛋白質等等，約每10年就有重要的發現，而且幾乎都獲得諾貝爾獎肯定。

江安世院士預測，隨著腦科學的進步，未來30至50年或許有可能發展出控制腦活動的模式，更引用未來學家庫玆維爾的說法，類似摩爾定律在電腦科技的發展，2045年人工智慧將超越人腦。

(中時 )