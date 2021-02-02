晶心科技（6533）宣佈其64位元AndesCore AX25 RISC-V處理器獲韓國領導資訊通信科技公司SK Telecom（以下簡稱SKT）採用，將用於開發人工智慧產品。晶心科技為RISC-V CPU核心之領導供應商，客戶嵌入AndesCore的SoC晶片累積出貨量已超過60億顆，涵蓋各類廣泛應用。

「晶心科技的64位元AX25 RISC-V處理器具備高效能和豐富配置，是開發高階控制器的最佳解決方案，非常適合我們高性能AI晶片的多元神經網絡應用，」SKT 的AI加速器專案負責人Chung Moo-kyoung表示。「我們將持續利用它來致力於實現先進AI技術和解決方案，以創造新的用戶體驗。」

「我們很高興能和SKT合作，並提供AX25處理器作為SKT深度學習SoC的關鍵元件」晶心科技總經理林志明表示。「隨著智慧裝置市場不斷成長，所需的SoC運算功能也跟著提高。為滿足客戶日益增加的需求，所有的晶心V5系列處理器都符合RISC-V標準，並擁有RISC-V豐富生態圈的優勢，也提供多種適合嵌入式應用的可配置功能以及易於使用的軟體開發環境。」

例如晶心所提供的向量式中斷處理和未對齊（unaligned）位址資料直接存取可實現高效能表現，亦支援V5架構的創新功能，包括可進一步降低功耗的PowerBrake和QuickNap、提供堆疊上溢／下溢（stack overflow／underflow）保護的StackSafe以及能在RISC-V的C擴充指令之外更進一步提高程式碼密度的CoDense。

AndesCore AX25內建的RISC-V P擴展指令（RVP），能以單一指令集同時處理多筆資料，這對各種AI運算特別有效率。AX25也提供動態分支預測、指令及資料快取及低延遲存取本地記憶體等功能，相當適合處理沉重的控制相關作業。另外也支援ECC資料糾錯保護，與硬體相輔相成的則有功能豐富且易於使用的AndeSight整合軟體開發環境。

除此之外，Andes Custom Extension（ACE）的強大框架支援客製化指令設計，可編程性高，能針對特定領域來進行加速，同時縮短開發時間。

(工商 )