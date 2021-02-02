台灣彩券五款新品刮刮樂上市 12:272021/02/02 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣彩券2日由總經理蔡國基（左）偕同台彩春節代言人吳珊儒Sandy（右）宣布春節前最後一波5款總獎金超過40億台幣的刮刮樂新品，及大樂透春節加碼360組100萬春節大紅包。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡國基與吳珊如並當場在彩券行購買，並刮起新的刮刮樂。（鄭任南攝） 台灣彩券五款新品刮刮樂上市 乾杯麻辣45拓點 插旗台南 三重慈愛公園 遊具完工不能玩 (中時 ) #台灣彩券 #五款 #刮刮樂 #新品 #上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》中信造船拚上市 中信證券輔導 08:182021/02/02 財經 富邦藝術基金會 推55款限量藝術牛 04:102021/02/02 企業經營 晶片短缺引爆提前購車潮 1月車市衝5.1萬輛 十年最狂 04:102021/02/02 財經要聞 打炒房 元月五都買氣減 台中不墜反增 03:312021/02/02 財經 搶搭補助末班車 車巿爆10年新高 04:102021/02/02 財經焦點 Switch今年度銷量衝2650萬台 04:102021/02/02 全球財經 凱基證獲證交所頒推動上市三冠王 04:102021/02/02 證券．權證 唱紅《毀滅愛情》卻突消失13年 林冠吟近況曝光太驚人 06:312021/02/02 娛樂 香奈兒遊威尼斯 04:102021/02/02 時尚消費 第一化成上市案 今審議 04:102021/02/02 證券．權證 Canon噴墨印表機 居家辦公利器 04:102021/02/02 證券．權證 財經熱門新聞 董事會中突主動脈瘤破裂 世界先進副總劉啟光猝逝 來不及參加與美晶片視訊會 - 要聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 混凝土二次加水 工安殺手 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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