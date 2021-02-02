53歲男星魏駿傑在台灣新竹出生，後來到香港發展，以《陀槍師姐》等電視劇走紅，2008年他和比他小20歲的重慶女大生張利華結婚，並生下一女。近年兩人頻傳婚變，張利華去年爆出偷吃老外，張利華才認了和魏駿傑已經6年沒發生關係，不久簽字離婚，最近港媒爆出張利華近況，原來她跨行做保險員成績不凡，還登上「百萬圓桌」會員。

魏駿傑早年因《陀槍師姐》和滕麗名假戲真做相戀，兩人交往9年2007年分手，有傳聞指出是張利華介入，隔年魏駿傑就和張利華結婚，並生下一女Jessica，2015年張利華被爆和單車選手鄧宏業過從甚密，為此，魏駿傑砸下1600萬港幣，約5774萬台幣買屋，並登記在夫妻兩人名下，證明婚姻並未出問題。

魏駿傑和女兒相依為命。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，去年初張利華被爆和老外在計程車上接吻纏綿，不久魏駿傑便發文承認離婚，寫下：「從此與妳（指女兒）相依為命。」魏駿傑放話此生不婚，要全心照顧女兒，有網友酸他如今婚姻失敗，都因為當年辜負滕麗名，魏駿傑則回應：「很多人以為我做了很多錯事，以為我對滕麗名不好，這些日子債都還完了」，又稱雖然分開還是有關心舊愛，「其實只能說我可能沒有這個資格愛她（滕麗名）」。

而媒體昨(１日)報導，張利華恢復單身後，手上除了有魏駿傑所給的贍養費，也進軍保險業打拚，據知在前女星王玉環教導下，張利華近年登上該公司業績第一名，客戶多為大陸人，她不僅是百萬圓桌會員，還是組長等級，張利華受訪時承認此事，分享為了討生活就得放下面子，開心經濟狀況變富裕後有更多能力負擔女兒學費，問她和魏駿傑近況？她則說兩人沒交惡，現在還是家人，是親人也是朋友。

(中時新聞網)