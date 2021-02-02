新冠肺炎疫情持續全球延燒，相較鄰近國家日本、韓國陸續公布疫苗採購進度，台灣採購疫苗仍遙遙無期，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，希望中央疫情指揮中心及衛福部盡快對國人說明政策，包括疫苗採購進度、施打時程等，避免屆時又因為民眾瘋狂搶打疫苗，導致「疫苗之亂」。

昨傳出有10萬支輝瑞疫苗將於4日抵台，中央疫情指揮中心指揮官隨即舉行記者會否認。對於台灣採購疫苗進度始終成謎，邱臣遠要求指揮中心跟衛福部，應該適時對外界說明。

邱臣遠表示，日本、韓國陸續公布疫苗採購進度，台灣部分資訊不是那麼明確，尤其是疫苗採購編列超過百億元預算，現在連向誰採購、採購數量都不清楚，呼籲政府採購疫苗過程公開透明，不要因為黑箱作業，導致公信力打折。

指揮中心聲稱，新冠肺炎疫苗可望在今年3月供貨，邱臣遠說，希望指揮中心盡速擬定接種疫苗準則跟辦法，讓施打疫苗能夠一步步到位，避免到時出現疫苗之亂。

至於施打疫苗順序，是否優先提供給醫護及前線人員施打，邱臣遠認為，相信指揮中心會全盤性考量，尊重指揮中心的判斷。

(中時 )