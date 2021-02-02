散戶搶進飆股GameStop等公司引爆交易狂潮，網路券商羅賓漢（Robinhood）今天表示，為因應財務需求，已籌募34億美元（約新台幣951億元）。

羅賓漢在部落格貼文說，這34億美元包括上週募得10億美元，之後又募得24億美元，「以持續在空前的客戶成長中投資」。

「華爾街日報」報導，這筆資金比羅賓漢成立以來募得的總資金還多。

羅賓漢表示，這筆資金來自金融投資公司Ribbit Capital，現有的投資方ICONIQ Capital、安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）、紅杉（Sequoia）、英帝創投（Index Ventures）與NEA也參與。

羅賓漢說：「這筆注資是投資人信心的強有力跡象，將協助我們打造未來，繼續透過我們今年看到指數型成長服務大家。」

透過Reddit等社群媒體平台集結的散戶利用羅賓漢大量買進GameStop等經營不善的公司，目的是要狙殺避險基金等大型券商。 （譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100202

(中央社)