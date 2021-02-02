來自馬來西亞的大三生林齊鎮說，馬來西亞也過農曆年，也有圍爐吃年菜的習俗，但這是他第一次寫春聯，覺得很有趣。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

下周就是台灣農曆新年，大葉大學2日舉辦「新春三美」活動，邀請來自印尼、馬來西亞、越南、香港等國際生，寫春聯、練習說吉祥話，品嘗年節美食等，大葉大學國際暨兩岸交流處處長張智惠指出，今年疫情許多境外生留在台灣，為了讓他們感受台灣年節，特別舉辦活動，帶領一步一步，深度認識台灣特有的農曆年節文化。

大葉大學規劃「新春三美」一日遊文化體驗活動，2日上午大葉國際生齊聚一堂，從「美感」、「美饌」、「美境」等面向，認識台灣，由老師介紹書法文化、並讓學生動手寫春聯，而美饌則是準備象徵步步高升的年糕，還有年年有餘的魚，美境則帶領學生漫遊139縣道，沿途認識風景與多元生態。

華語教學中心主任林上偉表示，台灣有過年貼春聯的習俗，因此特別安排從書法字體談起，春聯款式等，帶領學生寫下春、福、滿等字，同時感受書法文字之美；來自馬來西亞的大三生林齊鎮說，馬來西亞也過農曆年，也有圍爐吃年菜的習俗，但這是他第一次寫春聯，覺得很有趣。

張智惠表示，所有同學，在老師的帶領下，寫春聯、練習說新年吉祥話，感受台灣農曆年節的氣氛，氣氛熱絡，許多學生都是頭一次在台灣過新年，因此特別在寒假期間，舉辦年節活動，不僅讓他們感受台灣特殊年節氣氛，也豐富他們的寒假生活。

(中時 )