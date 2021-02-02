台股今（2）日在台積電勁揚帶動下開高勁揚，最高飆漲逼近400點，半導體封測族群齊步奮起開趴，龍頭日月光投控(3711)、華泰(2329)早盤強彈近5％，頎邦(6147)、欣銓(3264)、南茂(8150)勁揚逾3％，訊芯-KY(6451)、菱生(2369)、矽格(6257)、超豐(2441)亦穩揚逾2％。

5G網路基礎建設及智慧手機等應用需求強勁，由於相關晶片測試時間拉長，加上新冠肺炎疫情帶動PC、NB等宅經濟需求暢旺，使封測業去年產值恢復成長。加上產能供給吃緊及漲價題材，多家封測業者認為上半年供需吃緊狀況無法紓緩，可望帶動營運淡季續強。

日月光投控今日開高走揚，最高上漲4.95％至99.6元、早盤維持逾4％漲幅。南茂同步勁揚5.79％至35.6元，早盤維持逾3％漲幅。華泰挾營運展望轉佳及策略結盟頎邦題材，開高後放量走揚4.73％至15.5元，早盤維持逾3.5％漲幅。

欣銓今年營運可望受惠IDM廠擴大委外封測釋單，開高後量增走揚4.33％至43.4元，早盤維持逾3％漲幅。訊芯-KY看好今年營運可望爆發性成長，股價勁揚4.44％至129.5元，早盤維持近3％漲幅。

去年營運逐季好轉的菱生今年成長動能看佳，股價上漲2.95％至13.95元。矽格訂單需求持續暢旺、加上擬併購台灣聯測進補，股價走揚2.59％至49.5元。產能供不應求、成長動能續旺的超豐亦上漲2.47％至66.4元，三者早盤均維持逾2％漲幅。

受惠功率半導體市場需求暢旺的捷敏-KY(6525)、今年展望審慎樂觀的類比IC測試廠逸昌(3567)，股價雙雙上漲近1.5％。測試大廠京元電子(2449)，記憶體封測廠福懋科(8131)、華東(8110)、矽格轉投資封測廠台星科(3265)股價同步走揚逾1％。

(時報資訊)