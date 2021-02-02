德國製藥公司CureVac已經與製藥巨擘拜耳和藥物代工廠Rentschler簽下合約，共同協助開發和生產新冠肺炎疫苗，加入全球抗疫作戰行列。

CureVac已在12月進行了候選疫苗晚期試驗，預計在本季提出中期結果；公司表示，目標在今年生產3億劑疫苗，在2022年生產約6億至10億劑疫苗。

逾百年歷史的拜耳為首次跨入疫苗製造，負責製藥業務的主管Oelrich在記者會上表示，預計其在德國Wuppertal市的工廠將在明年生產1.6億劑疫苗；雖然是明年的生產目標，但拜耳希望在今年即有能力開始疫苗；對拜耳來說，「建立生產線的最大瓶頸為有能力及時地安裝生產設備」。

CureVac為在那斯達克上市的藥廠，此前已與拜耳簽署合作聲明。拜耳表示，目前不考慮參與入股；CureVac的投資人包括德國軟體企業家Dietmar Hopp、比爾蓋茲基金、英國製藥廠GlaxoSmithKline，以及德國政府。

拜耳為最後一個加入抗疫作戰的大型藥廠。瑞士的Novartis和法國的Sanofi在上周已宣布，加入和協助輝瑞疫苗的生產。

CureVac同時宣布與代工廠Rentschler的合作，加大產量。Rentschler正在測試公司在德國西南部的工廠，預計每年產能為超過1億劑。

德國為歐盟人口最多的經濟體，聯邦政府在周一稍晚與地方首長、疫苗製造商、歐盟代表進行會談，無論如何都要提高疫苗產出。

據路透看到的一份文件顯示，德國第一季將從三大藥廠獲得總計1830萬劑疫苗；該三大藥廠的疫苗目前皆已獲得歐盟批准。

(時報資訊)