光磊（2340）重編財報，去年前三季營收調高，獲利同步上修，重編後2020年前三季稅後淨利3.97億元，較原來的3.46億元增約0.51億元，每股盈餘從原先的0.92元，提高至1.05元。

光磊針對台灣證券交易所專案調查而公告重編財報，起因是疑遭檢舉內稽/內控疏失引起證交所專案調查。根據公司說明，當初結算之數字並無差錯，但因業務與財務聯繫時間問題，才導致收入認列之時間差異狀況。

光磊公告重編財報，去年第二季、第三季單季營收都調增，去年第二季及第三季稅後淨利也同步調升；2020年前三季營收42.07億元，比原本公布的38.79億元增約3.28億元；前三季稅後淨利較原本公布數據調升5120萬元，重編後前三季稅後淨利3.97億元，每股盈餘1.05元。

光磊致力於轉型，淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場；目前主要感測元件客戶包括美系品牌大廠及韓系客戶，預期今年感測元件有兩位數成長幅度，仍是重要營運動能。

另外，公司將全力投入開發的VCSEL激光器，已送樣一家客戶，今年期望能再增加兩家新客戶，預計今年VCSEL將開始貢獻業績。

光磊目前傳統LED占業績比重已降至很低，感測元件占比達五成，預計未來占比愈來愈加重。公司看好光電感測的市場需求，以及長期的VCSEL成長趨勢。

(時報資訊)