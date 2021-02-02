一名網友點了一份蛤蜊炒飯外帶，沒想到回家後打開飯盒一看讓他驚呆，原來老闆將一顆顆的蛤蜊都去殼，而且排得超級整齊，五排蛤蜊連同旁邊的蘿蔔乾全部排排站好，讓他看到時瞬間愣住，忍不住問「排成這樣要怎麼吃？」照片曝光後讓眾人驚嘆。

網友在臉書社團《爆廢1公社》PO出照片，並發文「老闆，我叫個蛤蜊炒飯，你排得這麼整齊我怎麼吃」。從照片中可見，炒飯上鋪滿至少二、三十顆蛤蜊，而且每顆都上下左右對齊，連右邊的配菜辣蘿蔔乾也排得井然有序。

網友PO出超狂蛤蜊炒飯，五排蛤蜊連同旁邊的蘿蔔乾全部排排站好，讓他看到時瞬間愣住。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

照片曝光後引起網友驚呼，紛紛回應「老闆有強迫症？」、「真的好整齊，可以吃個爽了」、「老闆非常敬業」、「老闆可能剛退伍」、「強迫症的炒飯」、「功夫菜了得」，還有人說「這樣我會捨不得吃欸」。

不少網友讚嘆「感覺很好吃餒」、「紓壓」、「太療癒了」、「我覺得可以」；有網友歪樓「一整天就你一個客人，閒著也是閒著」、「老闆可能在算有沒有多放一顆」，也有人質疑「老闆有戴手套嗎？不然我會覺得有點不衛生」。

不過多數網友都覺得太厲害，並敲碗狂問「重點是哪裡買？」、「這老闆太過分了，把地址公佈出來，大家一起去吃爆他！」。還有人笑說「忍不住想算，5x5=25顆」、「這家店是不是都沒客人？」、「老闆一定是處女座」、「老闆很辛苦，這是藝術品」。

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(中時新聞網)