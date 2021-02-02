主播陳文越。（圖／本報系影音截圖）

高雄市議員黃捷罷免案將在本周六（2月6日）投票，面對議會萊豬零檢出表決時「落跑閃退」的質疑，黃捷不僅多次迴避，在公辦電視罷免說明會上更以「不在罷免公報理由書中」為由草草帶過，引發各界討論。主播陳文越痛批，黃捷跟台北市議會那群「小綠」議員一樣，表面上自稱第三勢力，事實上唯民進黨是從；陳更以「不敢」六度連飆這群「黃捷們」，指他們怯於面對衝擊，才會在關鍵時刻「落跑閃退」。

陳文越30日在中天政論節目《爆卦頭條》表示，台北市議會針對萊豬自治條例聲請釋憲表決時，她就在現場，結果就在投票的那一瞬間，民進黨議員與「偏綠」的議員，如「歡樂無法黨」的邱威傑（呱吉）、前時代力量的幾位議員，通通往外面走，讓她當下極為傻眼，還趕快拿出手機捕捉這驚人的一幕。

陳文越痛批：「喂你們是民意代表耶！你們為什麼會今天站在這個地方，是因為大家一票一票把你投出來了，不管你是要支持還是要反對，你總要表個態嘛！」陳更連飆六次「不敢」、「不敢投」、「不敢嗎？」「你就是不敢」，大罵萊豬表決「落跑閃退」的議員們，就是沒膽量面對衝擊，所以才用逃避的方式處理，「這樣會讓你的罪孽感比較輕一點嗎？」

另位來賓、新黨台北市議員侯漢廷也透露，當天現場綠營在鼓譟「大家趕緊走！趕緊走！讓人數不足能夠流會」時，自己就問邱威傑：「你現在走了就是跟民進黨站在一起囉？」邱則回道：「其實也不差我一個人。」後來邱跟社民黨台北市議員苗博雅聊天時，問苗：「我們缺席到底好不好呢？我們是不是應該投票？」苗立刻回：「不然你要跟國民黨站在一起嗎？」侯直言，可見對於這些人來說，所謂的「中間」、「第三勢力」根本就是假的，他們心心念念的只有一個——不跟國民黨站在一起。

(中時新聞網)