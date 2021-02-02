大陸春節前擴大資金調控，加上全球股市震盪加劇，導致節前陸股獲利了結賣壓出籠。然考量全球貨幣寬鬆，且經濟穩健復甦、企業獲利動能正加速改善，若從基本面觀察，2020年第四季GDP年增6.5％，已回到過去成長軌道，以OECD預測，2021年GDP有8％成長，搭配節後紅包與兩會行情，有利定時定額或逢低分批布局。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，2021年全球步入後疫情時代，從2020年12月大陸PMI數據顯示，製造業增長趨勢有所波動，但整體仍處在偏強區間，基本面上行依然能繼續拉高市場底部。資金面方面，全球流動性整體寬鬆，為應對信用風險，預計貨幣政策會保持狹義流動性寬鬆。

關注板塊上，黃上修指出，2021年一季A股基本面復甦預期增強，第一季度順週期類股依然值得關注，另新能源汽車產業鏈今年仍處於高景氣狀態。中長線來看，十四五期間擴大戰略新興產業、擴大內需、雙迴圈等仍將是未來中長期政策走向，因此科技創業及消費升級仍是貫穿全年的投資主軸。

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