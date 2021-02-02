農曆春節將屆，新北市動保處今（2日）在毛寶貝生命教育園區，邀請中華民國書學會會長張炳煌現場揮毫「安」字，祈求毛寶貝新的一年平安幸福。（動保處提供）

農曆春節將屆，新北市動保處今（2日）在毛寶貝生命教育園區，邀請中華民國書學會會長張炳煌現場揮毫「安」字，祈求毛寶貝新的一年平安幸福。（動保處提供）

農曆春節將屆，新北市動保處今（2日）在毛寶貝生命教育園區，邀請中華民國書學會會長張炳煌現場揮毫「安」字，祈求毛寶貝新的一年平安幸福。（動保處提供）

福和國中八年級呂佳丞春聯，秀野花開粉蝶舞。（動保處提供）

農曆春節將屆，新北市動保處今（2日）在毛寶貝生命教育園區，邀請中華民國書學會會長張炳煌現場揮毫「安」字，祈求毛寶貝新的一年平安幸福，書法作品懸掛於生命教育園區藝術廊道，與各界書法好手及新北市各年級學生作品動物一字書一起展出。

動保處在牛年新春即將到來前夕，特邀請書法名家張炳煌老師至毛寶貝生命教育園區揮毫動物一字書，把年節好運帶進動物之家。在動保書法行家何宗勳及新北市書法學會理事長陳添進等嘉賓見證下，張炳煌老師拿起毛筆，不急不徐地寫下一字書法「安」，祝福動物之家和所有毛寶貝都安居樂業。

台灣動都聯盟祕書長何宗勳則帶來「馬」字墨寶，新北市書法學會理事長陳添進則以「牛」字作為代表，園區藝術廊道同時展示各年級學生以12生肖作為題材的一字書。

其中樂利國小五年級學生呂佳倩把牛字納入春聯內，對聯分別為「牛更錦野一山秀，月映紅梅萬里香」。福和國中八年級學生呂佳丞作品為秀野花開粉蝶舞，人間春到勤牛忙。學生也展現創意，將動物文字納入春聯甚至以牛畫出年畫，趣味性十足。

張炳煌表示，將書法結合動保非常有創意，可以鼓勵更多文史、文創者和動物保護作連結。何宗勳表示，書法跟動保都需要耐性及長時間醞釀才能開花結果，期許牛年動物保護層面更能提升。

動保處表示，農曆新年是民間重要節日，藉由揮毫動物一字書，鼓勵更多民眾前來園區和毛寶貝作互動，增加認養率，同時宣傳動物保護觀念，過年期間認養毛寶貝民眾更可獲得驚喜一字春聯，把狗來旺、貓來富好運帶回家。

(中時 )