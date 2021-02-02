Sandy即將放九天假，喜悅藏不住。（吳維書攝）

Sandy吳姍儒2日出席台彩造勢活動，即將休9天年假的她整個人心花朵朵開，談到假期安排，她笑說：「完全自我隔離，把經紀人、助理、爸爸電話都刪掉。」她表示吳家傳統工作後不能拿紅包，但還沒結婚生子前，也不用發紅包，她只會準備給阿公、阿嬤與爸媽的紅包，應該會是5位數，「包給爸媽的價格比較高，謝謝他們的養育之恩，沒有揠苗助長」。

Sandy即將放假的喜悅藏都藏不住，問及原因，她坦言自己去年一整年幾乎零休假，就連難得有兩天假期，都必須拿來做染髮等工作預備，因此可以休長假，她格外開心。近日性騷擾議題不斷，談到是否尾牙主持有遇到相同經驗，她回應：「沒碰過這種事，我生性樂觀，有時候覺得會不會是我在騷擾這些老闆，檯面上啦，開玩笑還是綜藝的一環呀。」遇到勸酒狀況，她也會直言「喝了會死」，加上所遇廠商都很友善，所以一直很安全。

談及疫情影響，Sandy表示自己很幸運，已付訂金跟簽約的廠商都將合約順延到明年。至於新年新計畫，她表示：「今年的目標還是想要身體健康，取得更多生活跟工作的平衡，多學一點課程，目前沒有成家計畫。」她笑曝因陪二妹Vivian吳則含試喜餅「太多建議」，妹妹後來婚宴大小事都不再問她，過年準妹婿應該會到吳家拜年。而她因家族很多哥哥、姊姊未成家，有擋箭牌不用擔心長輩關切感情進度，「我小表妹最近剛被求婚，她才剛成年不久，姊姊們都很驚訝」。

(中時 )