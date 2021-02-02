一名人妻日前在家中陽台與老公討論5歲兒子尿床的事，沒想到被隔壁鄰居的阿婆聽見，對方看見她的兒子走出陽台，竟當著全家人的面子說「唉唷，弟弟羞羞臉，沒有被你媽媽打屁股？」讓她相當傻眼，認為已傷及兒子自尊心，事後兒子也尷尬地跑回家中；許多網友則說，「討厭自以為是的老人」、「她可以覺得好意，但確實雞婆了」。

該人妻在臉書「爆怨2公社」發文表示，5歲的兒子日前尿床，她在陽台洗床單時，隔壁上個月剛搬來的鄰居阿婆也在緊鄰的陽台，她當時與老公討論尿床一事，疑似是被鄰居聽到，對方之後看到她的兒子走出陽台竟當面說「唉唷，弟弟羞羞臉，5歲了、在讀書了還會尿床，你有沒有被你媽媽打屁股？一定有齁？」

一名人妻日前在家中陽台與老公討論5歲兒子尿床的事，鄰居阿婆聽見後嗆兒「唉唷，弟弟羞羞臉，沒有被你媽媽打屁股？」（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該人妻說，兒子聽完後一臉尷尬地快速跑進去家裡，鄰居阿婆還說「他也會拍謝（台語：不好意思），哈哈，你到底有沒有處罰他，我跟你說小孩上學了就要嚴格一點，教他不要尿床，不然也有上國中還在尿床的，你看我孫子」，她當下只說兒子已經很努力，會慢慢管教，但仍需要顧及自尊心，事後她在臉書直言「我知道妳是好意，但是請不要隨意嘲笑別人的小孩好嗎？」

許多網友則留言，「這種都直接回他，我的孩子不需要你說嘴」、「那真的不是好意，就是賣弄自以為是的觀念罷了」；「這種自以為是的老人真的很討厭」「會認真偷聽鄰居夫妻對話的阿桑實在金母湯」、「最後一句話就該回，妳確實雞婆了！五歲孩子做惡夢尿床很正常啊，有時候晚上不小心多喝水也會尿床啊」。

(中時新聞網)