2021西洋情人節以「愛意│情人饗宴」為主題，以豐美海陸美饌傾訴濃厚心意。（誠品行旅提供）

In Between之間餐廳以通透弧形落地窗將自然綠意與都會夜景盡入眼簾。（誠品行旅提供）

雅緻客房。（誠品行旅提供）

距離金牛年倒數不到10天，歡喜迎新春假期，許多民眾按耐不住想玩的心，精打細算、開始物色各大飯店的快閃住房優惠。eslite hotel誠品行旅為回饋會員，將於2月3日至2月10日祭出「金牛快閃哞福利│開春限時搶先住」訂房優惠。

凡誠品金卡及黑卡會員於活動期間內來電或官網預訂雅緻客房，並於3月底前入住，即享2人同行每人僅需2021元，週末及過年期間不另加價；同時適用台北加碼GO自由行補助方案，每日限量20間，享有2客晨光早餐及大廳書坊迎賓茶食，以實質回饋誠品會員，讓快閃住房變得超有感。

於2月14日西洋情人節恰逢大年初三，過節喜氣濃烈。eslite hotel誠品行旅晚間於In Between之間義法料理餐廳推出「愛意｜情人套餐」，每位2380元＋10％起，以海洋珍味與頂級菲力傳遞戀人心意，展開一夜浪漫序曲。

華麗情人饗宴首先呈獻由主廚悉心設計的精緻前菜與湯品，包含以甘醇麥香牽引出深海肥豬蝦鮮甜味覺的「鹽烤大海草蝦│黑麥啤酒汁」；融合輕甜蔬香與義大利松露迷人香氣的「松露白蕪菁濃湯│烤時蔬」，以及揉入甘邑白蘭地延伸優雅風韻的「干邑鮑魚│鮭魚卵│珍珠豆」。

豐盛主菜則提供兩款華麗海陸美饌供任選，包含肉質軟嫩多汁的「美國頂級菲力牛排6oz」，亦可選擇匯聚爐烤波士頓龍蝦、挪威鮭魚、東北角透抽，以及紐西蘭鑽石貝等鮮美海味的「主廚特製海鮮盤」，餐後甜點則以「白酒西洋梨薄派│香草冰淇淋」迸發酸甜滋味，還有法國勃根地的頂級安柏夫人白氣泡酒，啜飲綿細氣泡與醇厚風味，讓愛意加溫，伴隨101都會美景與松山文創園區的靜謐夜色，製造浪漫。

(中時 )