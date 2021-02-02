2024「侯趙配」參選總統？侯友宜14字回應 12:532021/02/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2024侯友宜、趙少康參選總統？ 侯友宜14字回應（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體人趙少康申請重返國民黨籍，外界傳出他劍指黨主席，媒體提問「侯趙配」參選總統？侯友宜2日視察擴大五股都市計畫工廠改善成果受訪表示，「我現在是新北市長，我好好做事吧！」 侯友宜表示，趙少康多年來在媒體界發表很多評論都很中肯，有很多民眾喜歡他的想法，他接受、歡迎、擁抱趙回到國民黨，面對國民黨主席江啟臣表示「黨有黨的機制」，侯回應，國民黨現在由江啟臣領導，一切尊重黨部作法。 【返黨效應】選黨魁？趙少康豪語「誰比我更適合」：會放棄媒體工作 為趙少康改黨主席選舉規定？ 侯友宜：尊重黨決定 (中時 ) #侯友宜 #趙少康 #參選 #總統 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【返黨效應】趙少康資格不符無法參選黨魁？藍委籲黨中央考慮他的影響力 12:462021/02/02 政治 歐盟傳禁疫苗出口 杜特蒂重砲痛批挾持供應鏈 09:332021/02/02 國際 趙少康回歸 強心針或引爆點？ 04:102021/02/02 時論廣場 申請回復國民黨籍 韓國瑜促選黨主席！趙少康籲打倒1450義和團 04:102021/02/02 焦點要聞 【返黨效應】再拋震撼彈 趙少康不排除參選2024總統 問江啟臣這一句 11:112021/02/02 政治 【返黨效應】家人反對仍要選黨主席？趙少康曝1規定是「技術性杯葛」 08:422021/02/02 政治 【返黨效應】許淑華讚趙少康：為存亡之秋的國民黨注入強心針 曝最需要這一點 08:042021/02/02 政治 【返黨效應】韓國瑜為何能勸出趙少康？陳鳳馨曝幕後祕辛：他很感動 09:162021/02/02 政治 【返黨效應】趙少康能爭黨主席嗎 四叉貓研究後解答：只差江啟臣一句話 08:592021/02/02 政治 陳琴富快評》趙少康有可為嗎 10:402021/02/02 短評 聚酯、加工絲價漲 宜進集團營運樂觀 04:102021/02/02 證券．權證 政治熱門新聞 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 【返黨效應】韓國瑜為何能勸出趙少康？陳鳳馨曝幕後祕辛：他很感動 - 政治 【重返國民黨】26年前激戰陳水扁 趙少康怒轟民進黨5字 游淑慧：根本先知 - 政治 【重返國民黨】趙少康要滅義和團 陳揮文：不能同意更多 - 政治 【返黨效應】趙少康一回國民黨就要當主席 蔡正元列4大理由：我反對 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。