媒體人趙少康申請重返國民黨籍，外界傳出他劍指黨主席，媒體提問「侯趙配」參選總統？侯友宜2日視察擴大五股都市計畫工廠改善成果受訪表示，「我現在是新北市長，我好好做事吧！」

侯友宜表示，趙少康多年來在媒體界發表很多評論都很中肯，有很多民眾喜歡他的想法，他接受、歡迎、擁抱趙回到國民黨，面對國民黨主席江啟臣表示「黨有黨的機制」，侯回應，國民黨現在由江啟臣領導，一切尊重黨部作法。

(中時 )