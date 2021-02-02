近期市場波動加劇，亞股回檔修正，中長期景氣回升趨勢仍未改變，各國政府政策支持力道仍未減，投資前景仍可期待，短期疫情反覆及疫苗生產和施打狀況仍存不確定性，獲利了結壓增添波動，可布局亞洲平衡基金因應，透過股債均衡配置，追求成長機會也平衡投資組合風險。

進一步盤點投信發行亞洲平衡基金近一個月表現，以新台幣累積型級別來看，全數產品皆繳出正報酬，5檔產品績效超過5％。群益投信表示，雖然新冠肺炎疫情的陰霾仍未散去，同時亞洲股市也在短期累積一定漲幅下，市場投資態度趨向謹慎，以權衡疫情發展和經濟復甦腳步。

中長期角度來看，亞洲各國政策支持力道仍未收手之下，且在疫苗已問世之下，經濟仍將在疫情中逐步復甦，亞洲又是IMF、OECD等機構預估經濟成長幅度最佳的地區，加上區域涵蓋大中華、東協、印度、日本和韓國等地，投資題材豐富，具備成長潛力，前景仍可期待，惟短期市場波動放大之際，建議以亞洲平衡基金介入，透過股票及固定收益資產彈性調整配置，期掌握亞洲資產全面增值契機的同時，也能有效降低投資風險。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍指出，後市隨疫情有望因疫苗投入施打而逐漸受到控制，有助帶動亞太國家工業生產及零售銷售復甦，在基本面和企業營運表現逐漸修復，搭配寬鬆貨幣政策及財政政策窗刺激之下，同時美元維持弱勢表現也較有利於資金流入亞太新興市場，亞洲市場後續表現仍可期待。

投資方面仍可偏股操作，楊慈珍認為，景氣循環及低估值疫情受害產業，中長期投資價值浮現，可擇機佈局，產業則相對看好非必須消費、資訊科技、原物料、工業等表現。

(工商 )