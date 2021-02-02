澳洲央行周二宣布近零的基準利率維持不變，此決議符合市場普遍預期。該央行並宣布，自4月中旬起，購買債券規模將擴大1000億澳元（相當於764億美元），以提振就業與通膨。

在今年的首場政策會議，澳洲央行維持其基準現金利率與3年期政府公債殖利率目標不變，仍為0.1%，並重申在實質通膨率達到2～3%目標區間之前，不會調升利率的承諾。

最新將加碼購債的承諾，使澳洲10年期公債殖利率回落至1.115%，稍早前一度觸及1.19%，創下10個月新高。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，直到達成目標之前，決策理事會仍將致力於維持高度支持性的貨幣環境。基於當前的通膨與就業展望，要實現目標仍有一段路要走。央行要達成通膨目標，薪資增長將必須較目前的1.4%高出許多，這必須要就業大幅成長，以及就業市場重返緊俏。決策理事會不認為這些條件最快能在2024年以前達成。

整體而言，洛威對澳洲經濟復甦仍抱持樂觀看法，因為在澳洲大致控制住疫情之後，大部分企業都已經恢復營業。

在央行發布聲明後，澳元從0.7660美元下滑至0.7628美元。

此外，澳洲央行預估，澳洲2021年與2022年國內生產毛額（GDP）均擴張3.5%，最快在今年6月GDP可望重返2019年底的水準。儘管如此，今年失業率預估約為6%。此前該央行表示，失業率必須跌破4.5%才能對薪資構成壓力。

(時報資訊)