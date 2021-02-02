工業電腦廠研揚(6579)宣布攜手皇虎測試（KTi）及美商安邁科技（AMI），採用雙方開發的最新智慧記憶體巡檢方案（iMS）。此款測試軟體由KTi研發，可在BIOS開機階段直接檢測是否有記憶體毀損狀況發生，進而屏蔽錯誤，估可降低約2成的硬體採購成本。

研揚單板電腦處副總邱又予表示，研揚為首家與KTi及AMI合作的工業電腦廠，並提供購買研揚單板電腦的客戶「零成本」升級專屬福利。目前研揚已有多項產品通過測試，預計今年將大幅整合進公司產品系列中。

目前避免資料毀損的最主流方式，為在硬體記憶體搭載錯誤代碼修正（ECC）功能，協助偵測並修正多數常見的資料毀損問題。其中伺服器等級以上產品均要求有ECC功能，以避免影響整體應用環境運作，如金融業、醫院或是大型企業機房伺服器等。

然而，研揚指出，ECC功能常會要求搭載較高階的處理器，使一般中低階的處理器無法搭配ECC功能。用戶會因為需要ECC功能而採購較高規格的硬體產品，無形中成為選用ECC功能的限制之一。

研揚表示，由KTi研發、直接嵌入AMI Aptio V UEFI BIOS中的iMS智慧記憶體巡檢方案，成功打破上述藩籬。在沒有支援ECC的硬體環境下，可在BIOS開機時偵測整機記憶體資料狀況，檢查是否有記憶體錯誤或毀損發生，進而屏蔽錯誤。

研揚指出，iMS智慧記憶體巡檢方案除可確保整體系統安全，亦可保護重要資料不會遺失及毀損。同時，用戶不必在乎硬體規格是否有支援ECC功能、或被迫選購高階處理器產品，在硬體設備採購上可節省約20％成本。

邱又予表示，記憶體儲存錯誤可能會嚴重破壞到整體資料準確性、可靠性、甚至數據安全性，數據完整性對於各種大數據或基於大數據的應用程式至關重要。iMS功能可大幅降低硬體佈建時的成本，並可延長電腦中的記憶體壽命。

(時報資訊)