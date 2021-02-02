60歲劉姓婦人日前與兒子發生口角，兒子還告母親家暴，警方按規定受理後，劉婦越想越不爽，騎機車前往派出所，對員警大罵兒子不孝，數落警察偏坦兒子，劉婦說得正起勁時，警方發現她渾身酒氣，獲知她是騎機車來時，當場依公共危險罪將她逮捕、法辦。

警方日前接獲大理街民眾報案，前往了解時，發現劉婦正與兒子爭吵，劉的兒子向警方表示，媽媽有控制狂，以節省為由，深夜時將熱水器關閉，他忍無可忍要告媽媽家暴。

因兒子堅持，員警最後依規定受理，但返回派出所時，發現劉婦騎機車跟過來，接著就在警局櫃台大聲咆哮，罵員警只聽一面之詞、偏坦兒子，認為警方執法不公。

劉婦大吼大叫時，員警發現她滿身酒氣，質問她怎麼過來，在氣頭上的劉婦直言：「我騎機車來的啊！」、「要抓就抓我不怕！」

警方隨後對劉婦進行酒測，發現酒測值高達0.55，當場依法將她逮捕，並依公共危險罪將她送辦，劉婦在警局時仍憤憤不平，不停埋怨兒子和處理員警。警方呼籲，民眾與家人爭吵時應理性溝通，另酒後切勿開車騎車，酒駕行為恐釀傷亡，害人害己。

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(中時 )