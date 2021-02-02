國內疫情升溫，寒舍艾麗酒店特別規劃小型餐會專案，讓賓客們防疫之餘亦能安心歡聚，即日起至3月31日推出「安心聚饗」微型尾牙春酒饗宴，中式桌席每桌8位13,800元+10%，不分平假日皆適用，最低保證桌數2桌(16位)，即可擁有獨立包廂空間，為公司行號、部門聚餐及親友團聚的首選，每日限量2組。

寒舍艾麗酒店「安心聚饗」微型尾牙春酒饗宴，主廚精心設計海陸豐餚犒賞辛勤的員工們，席間享果汁無限暢飲，此外，更加碼獻上多款酒類飲品暢飲超值方案，每桌只需加價900元起+10%。

寒舍艾麗酒店宴會廳廳內透過調整桌席與用餐人數、規劃小型的用餐環境等方式，讓企業主能更加放心舉辦宴席款待員工。此外，更秉持最高規格落實防疫的每一步驟，全體人員全程配戴口罩製作餐點與進行服務，定時清潔場地與設備，同時為到訪賓客量測體溫與提供酒精噴霧消毒等，讓賓客們享受賓主盡歡的宴會派對。

位在信義商圈的寒舍艾麗酒店即日起推出「安心聚饗」微型尾牙春酒饗宴，中式桌席每桌8位13,800元+10%，規劃獨立包廂，以及提供專業音響與投影設備，讓小型企業與部門舉辦年末迎新餐會。擁有豐富經驗的宴會廳主廚陳琮錤展演精湛手藝，選用各式海陸頂級食材呈獻澎湃佳餚，特別推薦用料豐盛、寓意福壽雙全的「魷魚白瑤柱佛跳牆」與象徵年年有餘的「豆豉薑茸蒸海鱸」，為貴賓們迎來新年吉運！香氣四溢的古早味「櫻花蝦紅糟燒肉米糕」，米粒飽滿吸收醬汁精華、肥彈多汁的「蔥燒海參原鮑燴青蔬」大海滋味席捲舌尖，以及烙印上美麗誘人烤紋的「南洋燒烤胡椒豚肋排鮮蔬食」等，席間搭配果汁無限暢飲，更有啤酒、紅酒等多款酒類飲品優惠價格，每桌加價900元起+10%。

(工商 )