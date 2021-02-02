中廣董事長趙少康宣布重返國民黨後，許多藍營支持者相當振奮，認為終於有位有能力、有擔當的人要出來帶領國民黨走出困局了，但也有很多網友感到疑惑，好奇趙少康到底有多厲害，可以給藍營這麼多的期待？

就有網友翻出資料表示，趙少康在當年被稱為「政治金童」並非沒有道理，回顧1992年的立法委員選舉，當年的立委選舉仍與現在的議員選舉一樣，屬於不可轉移單票制（Single non-transferable vote，SNTV），也就是說在單一選區將會有數十位候選人供選民選擇，最後由得票排名在前的數人當選。

1992年的台北縣選區(今新北市)的立委選舉有48人參選，應選16席，在那次的選舉中，趙少康單人就拿下了16.96%的選票，共得23萬5887票，比第二多票的民進黨參選人盧修一的11萬9661票還要多將近一倍！

就因為趙少康以及盧修一兩人就吃下整個選區的超過25%選票，所以造成後面名次的立委當選人僅需不到3%的得票率即可當選立委。該區的「當選尾」，民進黨籍的周伯倫更是僅獲得該區2.65%的選票就當上立法委員。

而也因為趙少康這個「超級吸票機」，使得當年藍營在台北縣選區的立委選舉的16席中，奪下11席大勝。值得一提的是，該年該區得票第三名的立委為前高雄市長韓國瑜，得到5.89%的選票，共得8萬1885票。

該網友指出，有做過選舉研究的都會知道趙少康，作為一個「例子」，他在政治學研究上有他的地位，他甚至可以說是廢除SNTV選制的主因之一，之後一直有要求改制的呼聲，並在2005年改成現在的單一選區兩票制，新制固然有他的問題在，但起碼比SNTV好多了。

該文章在論壇上引發討論，其他網友表示「2.6%就能當立法委員，好扯」、「單一選區兩票制，單純就是要卡台聯親民」、「這就是奇怪的選制造成有全國知名度的人得到大量的票」、「1994年的台北市長辯論會，總是讓人回味無窮」。

(中時新聞網)