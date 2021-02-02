華語天后王菲和前夫李亞鵬生下的女兒李嫣，打從一出生就受到外界的放大檢視，近日她在社交平台PO出一條動態，在自己的照片下方印上「這P得不夠狠嗎？還能看出來是我啊？」疑似不滿之前與汪峰大女兒小蘋果（汪曼熙）的閨密聚會照片外流。

李嫣把一張與好姐妹的合照加工，刻意放大自己，單獨裁切成偽獨照，畫面中的她黑髮隨性灑落，搽上帶橘調的紅唇，雙眼炯炯有神，臉部輪廓很順暢，散發14歲的少女氣息，雖然對著鏡頭微笑，但她在下方標註的句子「這P得不夠狠嗎？還能看出來是我啊？」語氣流露無奈和怨懟，被外界指出可能不滿私下與好朋友聚會的照片被曝光。

李嫣（左圖、上方紅圈者）與小蘋果（下方紅圈者）等閨密聚會照片曝光，她似乎不是很開心。（圖／微博）

幾天前，微博瘋傳李嫣同框小蘋果，以及其他閨密的慶生照片，壽星友人透露當天主題是「女明星和最寶貝的保安們」，合照中，留著金髮的女子是壽星，李嫣和小蘋果各站在一角，甘願把C位留給其他友人。

而她們在網路上的互相稱讚美麗的對話也跟著曝光，不難看出這群閨密的感情真的很好，每個都是小美女，且除了李嫣和小蘋果是星二代，還有富二代周巴黎等有錢人的千金，引起部分網友酸言酸語，嘲諷這群女孩子只會聚在一起比美、比有錢，狠批李嫣「太沒內涵了！不如姐姐竇靖童」等。

事實上，李嫣因母親是天后王菲，成長過程揹負著不少壓力，染個頭髮被笑太老氣，PO出遊照又被說炫富，為了躲避這些流言蜚語，李嫣先前還會把包包的LOGO打馬賽克，稍早之前更果斷把IG所有貼文清空，僅留下一句「進來前請先收起偏見」，直到現在仍維持空白，連唯一的一句話都沒了。

(中時新聞網)