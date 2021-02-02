1名國內相當知名度的型男網紅小兒科醫師，與妻子離婚後，登入妻子電腦雲端相簿，竟然發現內有驗孕棒以及數張前妻與男同事合照，一怒之下認為前妻在離婚前就已出軌，狀告前妻與男同事，導致男同事遭判賠15萬，前妻也不甘示弱反控前夫妨害秘密，但事後撤告，法院判決公訴不受理。

據了解，這名型男小兒科醫師，經常接受媒體採訪，而且自己經常在臉書及部落格分析育兒經，以及兒童健康小知識，相當受到網友及婆婆媽媽喜愛，是醫界的知名網紅醫師。

但多年前，醫師與妻子協議離婚，但雙方辦妥手續後，醫師卻向法院提出訴訟，表示妻子在離婚前早已出軌，而且還與男同事兩度到國外出遊同住一房，甚至前妻還與男同事到淡水附近的摩鐵開房間。

為了蒐集更多證據，醫師也查出前妻使用的雲端相簿帳號，侵入電腦後，赫然發現相簿內有驗孕棒照片，以及與男同事的合照，男方為此遭提告求償100萬，最後法案判賠15萬元。

原本醫師也對前妻一併提告，卻因為雙方在離婚時已簽下對妻子提告協議，因此無法提告。但前妻也不甘示弱，事後在官司訴訟時，發現前方竟然在他電腦中盜取照片，於是狀告前夫侵入他電腦妨害秘密，法院查出，醫師竊取照片後，還給另外一名女性友人觀看。不過女方事後撤回告訴，台北地方法院

(中時新聞網)