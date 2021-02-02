有高血壓病史及抽菸習慣的35歲程姓男子，日前頸部出現撕裂般的疼痛感、且感覺胸悶，因擔心引發其他問題，特別到醫院就診，檢查竟發現程男為主動脈剝離，有致命風險，所幸及時就醫並緊急接受「人工血管置換術」，歷經長達10小時手術後，從鬼門關前撿回一命。

程男告訴醫師，事發前幾天的夜晚，睡覺時就感覺胸口不舒服，連續數天睡不安穩，之後出現胸悶、頸部疼痛症狀，才決定就醫檢查較安心，沒想到竟是主動脈剝離這種嚴重疾病，治療後獲知此疾病幾乎是「10個走著進來，10個躺出去」，決定出院後要戒菸、規律控制血壓。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，程男到院後經心臟超音波檢查，確診為A型主動脈剝離，隨即安排手術，將其撕裂的血管置換成人工血管，歷經10小時開胸手術，順利解危。誘發主動脈剝離的主要原因為高血壓及抽菸，根據統計，剝離情況以每小時1％的速度增加，若出現症狀3天才治療，死亡率高達72％。

劉殷佐表示，依照發生位置，急性主動脈剝離可分為A、B兩行，A型是指升主動脈玻璃，不但致死率相當高，且可能造成器官缺血。冬天是主動脈剝離的好發時節，建議有高血壓病史的民眾應每天量測血壓、按時服藥並戒菸，可預防主動脈剝離發生。

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(中時 )