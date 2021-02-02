洛杉磯天使投手教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)有麻煩了，他現在至少被5個女人控告性騷擾，包括寄送自己打赤膊的照片、索求女子裸照、開黃腔與其他不當行為。美媒《The Athletic》報導，這5位女子當時都還在運動媒體工作，米奇在克里夫蘭印地安人擔任投手教練(2013-17年)。

根據女子指控，米奇傳送鹹濕對話給她們，以不雅的言詞誇獎她們的外貌，還曾在準備訪談時，對著其中一位女子做出「空幹舞」。米奇因此臭名遠揚，女子私下互相告誡要離他遠一點。

米奇以信件回覆媒體，表示他會尋求更好的時機做出完整回應，同時否認有騷擾行為，堅稱「所有發生的事都是兩廂情願，我絕沒有對任何女人不敬。」

今年45歲的米奇曾效力韓國職棒、中華職棒統一獅隊，之後返美任職於印地安人，最輝煌時期在2018年升為紐約大都會總教練。不過米奇在大都會的日子並不順心，曾因換投風波槓上媒體記者，連累球團出來道歉，掌兵兩季之後被開除。

此事若屬實，恐危及米奇的飯碗。前紐約大都會總管波特(Jared Porter)上任僅一個多月，因為有受害女子重提2016年的性騷擾事件，不到兩日即遭解雇。天使、印地安人球團本周都公開聲明，一定會配合大聯盟查清此事，米奇目前的雇主天使更擺出「性騷擾零容忍」的姿態。大聯盟官方聲明將嚴查，但過去從未接過米奇性騷擾的相關投訴。

(中時新聞網)