卜蜂(1215)董事長鄭武樾說，去年公司營收達221.89億元，年增率4.8%，已創新高。展望今年度營運表現目前變數仍大，包括原物料成本的控管及豬肉價格情形等等，初步看來，首季表現還不錯，但第2季過後就有待觀察。

鄭武樾表示，目前全球缺櫃問題無解，黃豆粉在大缺貨，再加上缺櫃，現在不管價錢只求有貨，並緊急透過貨櫃調配，卜蜂目前的再加今年的黃豆份量能勉強過關。至於在豬價表現上，因為非洲豬瘟的因素，很多地方都缺豬，菲律賓就緊急要進口豬肉，豬價預期將會維持高檔。

卜蜂生產調理食品的食品加工廠今年將新增兩條產線，其中一條已快完工，鄭武樾表示，今年首可望投產，另一條正在規畫中，至於去年花蓮設廠計畫受阻後，現階段正尋找合適的新地點投資。

卜蜂預計今年資本支出的金額約10多億元，持續擴大營運規模。卜蜂在南投有二條加工食品生產線投入，洗選蛋廠、蛋雞廠、飼料廠等擴充，隨著機器安裝完成後，今年會陸續量產，將貢獻營收。

(時報資訊)