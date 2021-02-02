檸檬皮「牛轉乾坤」變身牛飼料！食品業者榨檸檬汁，果皮廢料要花不少清運費，工研院開發檸檬果皮再利用的可能性，意外發現檸檬果皮可做成畜牧業的青貯飼料，牛隻不但愛吃還能幫助消化，又可有效處理果皮渣，一舉數得！

以鮮榨檸檬原汁為主力產品的永大食品，每年產出3000噸檸檬原汁，要花數百萬元委託清運6000噸果皮渣，4年前與工研院研發團隊合作投入研發，將原料變材料。

工研院中分院副執行長李士畦表示，研發團隊陸續將廢棄檸檬皮渣做出生物炭、醋液等材料，應用在友善耕種上，也透過整合高效率萃取等技術，產出檸檬純露、精油與高價值果膠等材料。

李士畦說，研發過程中最驚喜的是，團隊成功將檸檬果皮開發成為牛隻食用的青貯飼料，製作只需要24小時，能夠更快速的將檸檬皮渣完整處理，循環再利用。

研發團隊將榨完汁後的檸檬果皮放在攝氏60度的低溫發酵槽進行前處理，再攪拌加熱後加入青貯菌發酵，大約20小時，新鮮的檸檬果皮就變成可常溫保存的乳牛飼料。

「發現牛隻滿喜歡吃的！」畜牧場老闆黃國民說，目前乳牛飼料使用玉米、玉米梗最多，牛隻吃玉米飼料難免會脹氣，但改吃檸檬果皮青貯飼料後，對牛的消化系統有幫助，脹氣問題也改善不少，目前畜牧場內300頭牛都在吃檸檬果皮青貯飼料。

永大食品總經理蔡耀輝指出，目前永大食品已投入千萬建置青貯飼料的發酵、保存及包裝設備，只要24小時就可處理10噸的青貯飼料，不只能免除清運成本，還能增加收益，減少掩埋汙染，也為酪農提供營養的飼料新選擇。

(中時 )